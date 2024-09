Hezbollah sob pressão máxima após a eliminação do seu líder

Considerado o homem mais poderoso do Líbano, Hasan Nasrallah foi durante mais de 30 anos o rosto do grupo pró-Irã Hezbollah, arqui-inimigo de Israel.

"Se o Hezbollah não responder com o seu arsenal de mísseis de precisão de longo alcance, vamos deduzir que simplesmente não tem a capacidade", afirmou Heiko Wimmen, analista regional do do International Crisis Group (ICG).

"Eles não mostraram os recursos que pensávamos que tinham", declarou Heller, admitindo que o Hezbollah pode ter divulgado uma imagem exagerada das suas capacidades. Outra possibilidade seria que a maior parte destes elementos foram destruídos pelos israelenses.

De qualquer forma, sua fama foi abalada.

Desde o início da campanha de bombardeios de Israel contra os redutos do Hezbollah no sul e no leste do Líbano e no subúrbio sul de Beirute, mais de 700 pessoas morreram e dezenas de milhares foram forçadas a fugir das suas casas.