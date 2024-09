Eintracht Frankfurt vence Holstein Kiel e sobe para 2º no Campeonato Alemão

O Eintracht Frankfurt assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão, a um ponto do Bayern de Munique, ao derrotar em casa o Holstein Kiel por 4 a 2 neste domingo (29), pela 5ª rodada, com dois gols do atacante egípcio Omar Marmoush.

O Eintracht, que na próxima quinta-feira visita o Besiktas pela Liga Europa, ocupa a segunda posição na tabela com 12 pontos, à frente de RB Leipzig (11 pontos), Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund (10 pontos).

Marmoush foi o herói do jogo deste domingo. Além de abrir o placar (25'), o atacante marcou o gol que colocou o time de Frankfurt em vantagem no segundo tempo (65', 3 a 2), depois que o Kiel chegou ao empate.