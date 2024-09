Dilma Rousseff recebe Medalha da Amizade de presidente chinês Xi Jinping

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) recebeu neste domingo, 29, a maior honraria do governo chinês concedida para estrangeiros, das mãos do presidente da China, Xi Jinping. A cerimônia ocorreu em Pequim, no Grande Salão do Povo, um dos prédios símbolo do regime comunista do país asiático.

Além da "Medalha da Amizade", que simboliza o reconhecimento a quem contribuiu para o desenvolvimento do País, outros dois tipos de honraria foram concedidas para outras 14 pessoas também homenageadas na cerimônia.

Dilma comanda a instituição financeira do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul desde março do ano passado, após ter sido escolhida por Lula para ficar no cargo até o fim do mandato brasileiro no banco, em julho de 2025. A sede do banco fica num prédio em Xangai, onde a ex-presidente mora desde que assumiu a presidência da instituição.