Real Madrid pode 'resolver bem' a ausência de Mbappé, diz Ancelotti

O Real Madrid (2º com 17 pontos) visitará o Atlético (3º com 15 pontos) no domingo, um duelo importante para não deixar escapar o líder Barcelona (21 pontos), que neste sábado visitará o Osasuna em Pamplona para se manter com 100% de aproveitamento.

Curiosamente, o Atlético foi o último time a derrotar o Real Madrid em LaLiga, há pouco mais de um ano, justamente no estádio Metropolitano, mesmo palco do jogo de amanhã.

"Espero um jogo complicado, difícil, contra um grande adversário. Sempre foi assim e amanhã não será diferente. É sempre um jogo muito competitivo, lutado e movimentado. Além disso, os últimos jogos foram com muitos gols, porque ambas as equipes têm jogadores de muita qualidade e vai ser um espetáculo", analisou Ancelotti.