Osasuna vence por 4-2 e tira os 100% do Barcelona no Campeoanto Espanhol

Jogando em casa, o Osasuna (6º) dominou a equipe 'blaugrana', que foi a campo repleta de reservas, com o técnico Hansi Flick poupando vários jogadores de olho no jogo da próxima terça-feira, contra o Young Boys, pela Liga dos Campeões.

Com 21 pontos, o Barça tem a garantia de terminar a rodada na liderança, mas o Real Madrid (2º, 17 pontos) pode ficar apenas um ponto atrás se vencer o clássico contra o Atlético de Madrid (3º, 15 pontos) no domingo.

Surpresa em Pamplona: o Osasuna venceu o líder Barcelona por 4 a 2 neste sábado (28), pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol, resultado que impõe a primeira derrota e tira os 100% de aproveitamento do time catalão na competição.

"No segundo tempo merecíamos um pouco mais, mas sofremos gols quando estávamos melhores", acrescentou o meia do Barça

O Barcelona diminuiu no início do segundo tempo com um gol de Pau Víctor (53') em falha do goleiro Sergio Herrera, e Flick colocou em campo Lamine Yamal e o brasileiro Raphinha, mas as esperanças de empate ou virada diminuíram após uma falta cometida na área por Sergi Domínguez e o pênalti convertido por Budimir (72').

Nos minutos finais, Abel Bretones fez o quarto do Osasuna batendo firme de fora da área (85') e, minutos depois, Yamal respondeu para o Barça (89') com um golaço que só serviu para atenuar a derrota.

Nos demais jogos de LaLiga neste sábado, a Real Sociedad (12ª) somou sua segunda vitória ao bater por 3 a 0 o Valencia (18º), que segue na zona de rebaixamento, e o Getafe (15º) venceu o Alavés (9º) por 2 a 0, enquanto Rayo Vallecano (8º) e Leganés (17º) empataram em 1 a 1.