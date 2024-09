Furacão Helene deixa rastro de destruição nos EUA

Dezenas de pessoas morreram e milhares estão sem eletricidade após passagem de furacão, que causou alagamentos na Flórida.O furacão Helene, uma das tempestades mais fortes a atingir os Estados Unidos, avançou pelos estados da Flórida e Georgia nesta sexta-feira (27/09), em meio a temores de que vá deixar um grande rastro de destruição. Dezenas de mortes – estimadas em pelo menos 40 até a noite desta sexta – foram atribuídas à passagem do furacão, após a tempestade de categoria 4 na escala Saffir-Simpson (cuja máxima é 5) atingir a costa na noite desta quinta-feira. Antes mesmo de chegar em solo americano, o Helene causou enchentes em diversas regiões. A situação se repetiu na Flórida. A passagem do Helene levou ainda a cortes no fornecimento de energia que atingiram mais de 1,2 milhão de pessoas na Flórida, mais de 190 mil na Georgia e outras 30 mil nos estados da Carolina do Norte e do Sul. Em todos esses estados, os governos locais decretaram estado de emergência, assim como no Alabama e na Virgínia. O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que uma das vítimas fatais estava em um automóvel atingido por detritos. As autoridades temem que o número de mortes possa ser maior em razão dos ventos de até 225 km/h. O furacão deverá gerar marés de tempestade com capacidade de enviar até 6 metros de água para a terra e provocar ainda mais chuvas. O Helene se tornou a 14ª tempestade mais poderosa a atingir os EUA desde o início dos registros, sendo a sétima mais forte a avançar pela Flórida, segundo dados do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA. "Cenário sem chance de sobrevivência" Durante a noite, o NHC informou que o furacão perdia força enquanto se movia rumo à cidade de Valdosta, no sul na Georgia, mas alertou que marés de tempestade, ventos e chuvas fortes que podem gerar perigo de vida ainda devem continuar pelas próximas horas. As autoridades pediram que moradores na rota do furacão se protejam. "Deverá haver um cenário realmente sem chance de sobrevivência" na região costeira, com o nível de água capaz de destruir edifícios e mover automóveis, disse em mensagem de vídeo o diretor do NHC Michael Brennan. Nas primeiras horas desta sexta-feira, o furacão Helene enfraqueceu e se tornou uma tempestade tropical no caminho rumo ao interior. O último boletim do NCH alerta para a intensidade dos ventos, chuvas fortes e ondas de tempestade que ainda mantêm o país em alerta. De acordo com o NHC, à medida que Helene se desloca para o interior, continuarão as rajadas de vento perigosas, com máximas de 110 km/h, principalmente nos planaltos do sul dos Apalaches, e incentiva os residentes a se prepararem para a possibilidade de longos cortes de energia. Os estados da Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia e Alabama ainda estão sob alertas de emergência enquanto a tempestade tropical diminui de intensidade e os danos podem ser avaliados. O furacão Helene foi o quinto furacão desta temporada no oceano Atlântico e, de acordo com relatórios preliminares, um dos maiores a atingir a costa do Golfo. rc/cn (Reuters, AP, EFE)