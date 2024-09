Fonte próxima ao Hezbollah diz que chefe da frente com Israel morreu ao lado de Nasrallah

Uma fonte próxima ao Hezbollah afirmou neste sábado que o comandante da frente com Israel no sul do Líbano, Ali Karaki, morreu na sexta-feira ao lado do líder do movimento islamista, Hassan Nasrallah, nos bombardeios israelenses contra os subúrbios de Beirute.

Karaki, que havia sido alvo de um bombardeio no início da semana, "morreu ao lado de Nasrallah no ataque israelense", afirmou a fonte, que pediu anonimato.

A agência oficial iraniana IRNA informou que o bombardeio de sexta-feira matou o general Abbas Nilforoushan, da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da Repúlica Islâmica.