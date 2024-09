AFP foi vítima de um ataque cibernético

"As equipes técnicas da AFP estão trabalhando com o apoio da Agência Nacional de Segurança de Sistemas de Informação (ANSSI)", informou a agência em um comunicado.

O ataque foi detectado na sexta-feira e neste sábado o incidente está sendo "avaliado e abordado", segundo o comunicado.

A agência entrou em contato com as autoridades competentes na França. Até o momento não é possível determinar os autores do ataque e as motivações.

AFP