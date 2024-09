Trump ameaça eliminar programas de imigração e Harris visita fronteira com o México

Na quinta-feira, o ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca chamou sua rival democrata de "incompetente, fraca e ineficaz" e acusou-a de ir até a fronteira "para tentar convencer as pessoas de que ela não é tão má".

Kamala Harris visita a fronteira com o México nesta sexta-feira (27) para tratar da imigração, uma questão sobre a qual Donald Trump parece ter vantagem apesar de ameaçar deportações em massa e cancelar as "vias legais" de emigração para os Estados Unidos criadas pelos democratas.

"Eles infectam o nosso país", disse Trump, que no passado acusou os migrantes "de envenenar o sangue" dos Estados Unidos.

O milionário de 78 anos atacou duramente duas formas criadas pelo governo do presidente Joe Biden para emigrar ao país: o agendamento por meio de um aplicativo de celular (CBP One) e um programa que permite a chegada mensal de 30 mil cubanos, venezuelanos, haitianos e nicaraguenses que tiverem um patrocinador no país.

"Kamala criou um programa completamente novo para trazer imigrantes da Venezuela, Haiti e Nicarágua, e nós os instalamos em comunidades americanas", especialmente na Pensilvânia, Wisconsin e Carolina do Norte, disse ele, citando três dos sete estados que provavelmente decidirão o resultado das eleições de 5 de novembro.