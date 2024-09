Submarino nuclear da China afundou durante a construção, diz funcionário do governo dos EUA

Imagens de satélite mostram que o mais recente submarino de ataque com propulsão nuclear da China afundou ao lado de um cais enquanto estava sendo construído, disse um alto funcionário da Defesa dos EUA na quinta-feira, 26. O naufrágio do primeiro submarino chinês da classe Zhou representa um revés para Pequim, que continua construindo a maior marinha do mundo. Pequim tem-se tornado cada vez mais assertiva na reivindicação de praticamente todo o Mar do Sul da China, que é crucial para o comércio internacional. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entretanto, a China enfrenta disputas territoriais de longa data com outros países da região, incluindo Brunei, Malásia, Filipinas e Vietnã. Os Estados Unidos têm procurado reforçar os laços com os seus aliados na região e navegam regularmente por essas águas em operações que, segundo dizem, mantêm a liberdade de navegação das embarcações, irritando Pequim.

O submarino afundou provavelmente entre maio e junho, momento em que as imagens de satélite mostraram os guindastes que seriam necessários para o levantar do fundo do rio, disse o funcionário, que falou sob condição de anonimato para fornecer detalhes sobre a perda do submarino. A China está ampliando velozmente sua frota naval e os Estados Unidos consideram a ascensão da China uma das suas principais preocupações em termos de segurança no futuro. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse na sexta-feira, 27, que não estava familiarizado com o assunto e não forneceu qualquer informação quando questionado sobre o tema durante uma entrevista coletiva em Pequim.

O funcionário do governo dos EUA disse que "não era surpreendente" que a marinha chinesa o escondesse. O estado atual do submarino é desconhecido. Imagens de satélite A identificação do submarino nuclear que afundou foi inicialmente divulgada pelo The Wall Street Journal. Thomas Shugart, antigo submarinista da Marinha dos Estados Unidos e analista do Centro para uma Nova Segurança Americana, notou pela primeira vez o incidente envolvendo o submarino em julho, embora na altura não fosse do conhecimento público que se tratava da nova embarcação da classe Zhou.

Imagens de satélite do Planet Labs PBC analisadas pela Associated Press mostram o que parece ser um submarino atracado ao estaleiro de Shuangliu, no rio Yangtze, antes do incidente. Uma imagem de 15 de junho parece mostrar o submarino total ou parcialmente submerso sob a superfície do rio, com equipamento de salvamento e gruas à sua volta. O submarino está rodeado por barreiras para evitar fugas de petróleo ou outras substâncias. Uma imagem de satélite tirada a 25 de agosto mostra um submarino de volta à mesma doca que o navio submerso. Não está claro se é o mesmo submarino. Ainda não se sabe se o submarino afetado tinha sido carregado com combustível nuclear ou se o seu reator estava funcionando no momento do incidente. No entanto, não foi registrada qualquer libertação de radiação na zona desde então.