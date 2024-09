Presidente da França viajará ao Marrocos em outubro para retomar relações

Em sua carta, o soberano considera a visita como a ocasião para dar à relação bilateral "uma visão renovada e ambiciosa" em "vários setores estratégicos", que "tenha em conta as prioridades" dos dois países, indicou essa fonte.

O presidente francês, Emmanuel Macron, fará uma visita de Estado ao Marrocos "no final de outubro" com o objetivo de confirmar a aproximação entre os dois países, anunciou, nesta sexta-feira (27), à AFP a Presidência francesa.

A França abriu as portas para uma aproximação com o Marrocos ao apoiar em julho o plano marroquino para o Saara Ocidental como "a única base" capaz para resolver o conflito com a Frente Polisário, que reivindica esse território.

A disputa sobre o Saara Ocidental remonta a 1975, quando o governo colonial espanhol se retirou do território, desatando uma guerra de 15 anos entre Marrocos e a Frente Polisário, apoiada pela Argélia.

O movimento sarauí pede um referendo de autodeterminação previsto desde 1991, no marco de um cessar-fogo, que nunca ocorreu. A ONU considera o Saara Ocidental como "território não autônomo".