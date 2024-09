Pelo menos 15 mortos em deslizamento terra em mina de ouro ilegal na Indonésia

Um deslizamento de terra em uma mina de ouro ilegal deixou pelo menos 15 mortos e 25 desaparecidos no oeste da Indonésia, informou, nesta sexta-feira (27), o departamento de gestão de catástrofes da província de Sumatra Ocidental.

"Segundo os dados que obtivemos no local, 15 pessoas morreram [...] e outras 25 estão sendo procuradas, e três ficaram feridas", declarou à AFP Ilham Wahab, porta-voz da agência de gestão de catástrofes da província de Sumatra Ocidental, no noroeste do país.

A mina onde ocorreu o deslizamento de terra foi abandonada, e estava sendo explorada de forma "ilegal", indicou a agência de gestão de catástrofes do distrito de Solok em um comunicado.