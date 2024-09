Novo trem de alta velocidade vai conectar Berlim e Paris em 8 horas

Nova conexão será inaugurada pelas operadoras ferroviárias Deutsche Bahn e SNCF em dezembro, e deve ter duração de oito horas. Trajeto deve custar cerca de R$ 366.A operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn anunciou nesta terça-feira (24/09) que vai inaugurar um novo trem de passageiros de alta velocidade, capaz de viajar entre Berlim e Paris em aproximadamente oito horas. A primeira partida está programada para dezembro de 2024 e o trajeto será operado em conjunto com a francesa SNCF. "Esta é a primeira conexão direta diurna entre as capitais da Alemanha e da França, e é também um símbolo de uma Europa em crescimento”, disse Michael Peterson, executivo da Deutsche Bahn. "Essa nova conexão é mais uma prova da amizade franco-alemã e contribui para uma meta compartilhada por nossos dois países: uma maior mobilidade livre de CO2”, acrescentou Alain Krakovitch, da SNCF. Como será a viagem? O trem deverá partir de Berlim sempre às 11h54 e chegar à estação Gare de l'Est, em Paris, às 19h55. No sentido inverso, ele sairá de Paris às 9h55 e chegará a Berlim às 18h03. A rota fará uma parada em Estrasburgo, na França, e não em Saarbrücken, conforme pedido inicialmente pela Deutsche Bahn. Ela também fará paradas nas cidades alemãs de Frankfurt e Karlsruhe. As passagens de segunda classe estarão disponíveis a partir de € 60 (R$ 366), valor que fica levemente acima dos voos operados por companhias aéreas mais baratas entre as duas capitais. Com essa rota, o número de conexões diárias entre a França e a Alemanha sobe de 24 para 26. Atualmente a rede ferroviária de alta velocidade já inclui rotas como a que conecta Marselha e Bordeaux, na França, a partir de Frankfurt. Já existia um trem Paris-Berlim? Berlim e Paris eram conectadas por um serviço de trem noturno de longa distância, operado pela empresa de transporte austríaca Austrian Railways, mas o trajeto, que dura 14 horas, está suspenso devido a obras. A Deutsche Bahn também está planejando outras novas conexões internacionais. Entre elas estão as rotas de Munique, na Alemanha, para Milão e Roma, na Itália, em colaboração com a operadora ferroviária Trenitalia. Elas devem sair do papel em 2026. De acordo com Peterson, a demanda por viagens internacionais de trem tem crescido mais rapidamente do que as rotas domésticas. gq (dw, afp, dpa)