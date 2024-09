Milan mantém boa fase no Italiano com vitória (3-0) sobre o Lecce

O Milan venceu o Lecce por 3 a 0 nesta sexta-feira (27), na abertura da sexta rodada da Serie A, aproveitando a injeção de moral após a vitória, há uma semana, no clássico contra a Inter. Os 'rossoneri' pisaram no acelerador no primeiro tempo com três gols em cinco minutos: o espanhol Álvaro Morata (38'), o francês Theo Hernandez (41') e o americano Christian Pulisic (43') encaminharam a vitória ainda antes do intervalo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A única nota negativa da partida para o Milan foi o cartão vermelho direto (80') recebido pelo jovem zagueiro Davide Bartesaghi por uma entrada dura, apenas 5 minutos depois de ter entrado em campo substituindo Hernandez.

Depois de uma série de três vitórias consecutivas no campeonato, os jogadores comandados pelo técnico Paulo Fonseca sobem provisoriamente à segunda posição, empatados em 11 pontos com o líder Torino, que recebe a Lazio no domingo. Este resultado dá ainda mais confiança ao Milan antes da complicada visita de terça-feira ao Bayer Leverkusen às 16h00 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Liga dos Campeões, crucial para as suas aspirações europeias, depois de ter perdido na estreia por 3 a 1 para o Liverpool, no estádio San Siro. Por sua vez, o Lecce sofreu a terceira derrota na temporada e está na 17ª posição, com apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento.

A rodada continua no sábado, com as visitas da Inter de Milão e da Juventus à Udinese e ao Genoa, respectivamente. Haverá também o duelo entre Bologna (13º) e Atalanta (12º), duas equipes que disputam este ano a Liga dos Campeões mas que estão lutando no meio da tabela do campeonato italiano. --- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira:

Milan - Lecce 3 - 0 - Sábado: (10h00) Udinese - Inter

(13h00) Genoa - Juventus (15h45) Bologna - Atalanta - Domingo:

(07h30) Torino - Lazio (10h00) Roma - Unione Venezia Como - Hellas Verona