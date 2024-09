Israel bombardeia quartel-general do Hezbollah após discurso de Netanyahu na ONU

As forças militares de Israel atacaram o quartel-general da milícia xiita Hezbollah, em Beirute, nesta sexta-feira, 27, minutos depois do discurso do primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu na Assembleia-Geral da ONU. Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, segundo o Ministério de Saúde do Líbano. O ataque ao local foi relatado pelos próprios militares israelenses.

Na ONU, Netanyahu prometeu que a campanha de Israel contra o Hezbollah teria continuidade e diminui ainda mais a chance de um cessar-fogo, apoiado pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais. O objetivo, disse Netanyahu, é "destruir o Hezbollah" para garantir o retorno dos israelenses ao norte do país. Os cidadãos da região deixaram as suas casas nos últimos 11 meses por causa dos constantes ataques entre Israel e o Hezbollah na fronteira entre Israel e Líbano.

O porta-voz do Exército israelense, contra-almirante Daniel Hagari, disse que os ataques tiveram como alvo o principal quartel-general do Hezbollah, localizado abaixo de prédios residenciais. Seis prédios no bairro de Haret Hreik, em Dahiyeh, foram reduzidos a escombros, de acordo com a agência nacional de notícias do Líbano.

Funcionários de um hospital próximo disseram que receberam pelo menos 10 feridos, 3 em estado grave, incluindo uma criança síria.

O Pentágono disse na sexta-feira que os EUA não tinham aviso prévio dos ataques pesados em Beirute.