Governo Milei se dissocia da responsabilidade por aumento da pobreza na Argentina

O governo do presidente argentino, Javier Milei, se dissociou da responsabilidade pelo salto abrupto da pobreza no país, que aumentou para 52,9% da população, declarou um porta-voz presidencial nesta sexta-feira (27).

A indigência também aumentou 6,2 pontos, situando-se em 18,1%.

O porta-voz assegurou que, segundo dados não divulgados do ministério do Capital Humano, a pobreza atingiu "picos máximos de quase 55% no primeiro trimestre" e, com base nesta afirmação, sustentou que o governo tinha conseguido reduzi-la no trimestre seguinte.

"Vínhamos do abismo", disse, relativizando o impacto social das medidas de ajuste fiscal do governo.