Borrell: apoio da UE é fundamental à Ucrânia, mas para Israel não deveria ser 'incondicional'

O Alto Representante da União Europeia (UE), Josep Borrell, disse que a Europa possui um papel fundamental na guerra entre Ucrânia e Rússia e que, sem o apoio europeu, os ucranianos precisariam se render.

"Putin não vai para a mesa de negociação a não ser que ele acredite que está perdendo", disse nesta sexta-feira, 27, em evento virtual promovido pelo Council on Foreign Relations.

Borrell também comentou sobre os conflitos geopolíticos no Oriente Médio e sobre a dificuldade enfrentada para alcançar um cessar-fogo em Gaza. Segundo ele, a Europa não está conseguindo trazer o acordo e também não conseguiu evitar a expansão do conflito no Líbano. "Talvez um cessar-fogo em Gaza nunca aconteça", disse.