ONU pede proteção de ambientalistas na Colômbia

A ONU pediu, nesta quinta-feira (26), a proteção dos ambientalistas na Colômbia, o país com mais assassinatos de defensores da natureza no mundo, pouco antes de organizar a COP16 sobre a biodiversidade.

"É fundamental que as instituições do Estado, as empresas e os diversos atores da sociedade civil reconheçam o seu trabalho vital e que geremos as condições para que possam exercer plenamente o direito de defender o direito a um meio ambiente saudável", disse em um evento em Bogotá o vice-representante do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos na Colômbia, Carlos de la Torre.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a ONG Global Witness, a Colômbia foi o país que em 2023 registrou mais assassinatos de ambientalistas, com 79 casos.