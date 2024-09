Na ONU, Zelenski acusa Brasil e China de criar plano de paz para se promover

"Quando a dupla China e Brasil tenta convencer outros a apoiá-los, na Europa, na África, propondo uma alternativa a uma paz plena e justa, surge a pergunta: qual é o verdadeiro interesse deles? Todos precisam entender que não obterão mais poder à custa da Ucrânia", disse Zelenski na tribuna do plenário da ONU.

Em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU ontem, em Nova York, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, citou nominalmente o Brasil e questionou o interesse brasileiro na resolução da guerra na Ucrânia. Ele fazia referência a um plano do Brasil e da China para encerrar o conflito, divulgado em maio. Zelenski tem sido crítico e rejeita a iniciativa, que considera pró-Rússia.

Para uma negociação, a Ucrânia exige a retirada total das tropas dos seus territórios ocupados, incluindo a Crimeia - tomada e anexada pelos russos em 2014 - e partes de quatro províncias do leste ucraniano. A Rússia, por sua vez, afirma estar aberta a conversações, desde que Kiev abandone sua candidatura à Otan e se retire das mesmas quatro províncias do leste.

Zelenski acusou Brasil e China de viabilizarem indiretamente os avanços de Putin com a proposta. O documento sino-brasileiro apresenta seis tópicos que recomendam a "interrupção imediata dos enfrentamentos" e alertam para os perigos do uso de armas nucleares, entre outros. Mas não menciona a integridade territorial da Ucrânia.

Segundo Zelenski, a Rússia está tentando ressuscitar um passado colonial e países como Brasil e China deveriam reconhecer isso ao invés de "tentar aumentar a sua própria influência global às custas da Ucrânia". O ucraniano destacou que qualquer proposta de paz que considere que Kiev precise ceder cerca de 20% de território para acabar com a guerra é inaceitável.

REUNIÃO

Zelenski citou a proposta de forma direta, aludindo a uma reunião convocada por Pequim e Brasília com 19 países em desenvolvimento para discutir seu plano após o fim da Assembleia-Geral, amanhã, em Nova York. O assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, ficou em Nova York para a reunião promovida entre Brasil e China do grupo que é chamado de Amigos da Paz. Diplomatas, entretanto, não acreditam em alguma solução ou negociação efetiva antes de consumadas as eleições americanas.