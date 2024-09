Lula, após morte de brasileiro no Líbano: governo reitera condenação a ataques israelenses

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou em seu perfil no BlueSky a nota em que o governo lamenta a morte do adolescente brasileiro Ali Kamal Abdallah no Líbano depois de bombardeios israelenses no país árabe.

Lula destacou o seguinte trecho da nota: "Ao solidarizar-se com a família, o governo brasileiro reitera sua condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos ataques aéreos israelenses contra zonas civis povoadas no Líbano e renova seu apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O conflito no oriente médio transbordou para o Líbano nas últimas semanas. Israel tem feito ataques ao país sob o argumento de estar tentando enfraquecer o Hezbollah, grupo extremista aliado do Hamas.