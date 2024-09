Kamala Harris surpreende eleitores com postura pró-armas

Em um país traumatizado por massacres armados, muitos americanos ficaram chocados com essa declaração. O Partido Democrata não deveria incorporar o combate à violência com armas de fogo pessoais?

"É muito interessante que tenha brincado com Oprah dizendo que atiraria em um intruso que invadisse [sua casa]. Os democratas geralmente são vistos como pouco rígidos com a criminalidade", afirmou Steffen Schmidt, professor de Ciências Políticas na Universidade de Iowa.

"Kamala Harris quer evitar que seus críticos a retratem como contrária às armas. A maneira mais fácil de fazer isso é anunciar que ela possui uma arma", disse Joan Burbick, autor do livro "GunShow Nation: GunCulture and American Democracy".

Em um país onde criticar a enorme quantidade de armas de fogo nas mãos da população pode levar a perder as eleições, a candidata escolheu um companheiro de chapa com perfil tranquilizador: Tim Walz, do Nebraska, que é caçador e ex-militar.

- Equilibrismo -

Kamala Harris também se declara a favor da proibição dos fuzis de assalto semiautomáticos, mas deixou de defender um programa de recompra obrigatória dessas armas, que estão entre as mais letais.

A ex-procuradora faz um equilibrismo com a questão da regulamentação das armas, que ocupa o sétimo lugar entre as preocupações dos eleitores para as eleições presidenciais de novembro, de acordo com uma pesquisa recente do Pew Research Center.

Os proprietários de armas têm duas vezes mais probabilidade de serem republicanos do que democratas. Os defensores das armas são mais propensos a votar nos conservadores, enquanto os defensores de uma legislação mais rigorosa se inclinam para os democratas.

"Mas estas são tendências, não absolutas", disse Gregg Carter, professor emérito da Universidade Bryant, em Rhode Island.

"As eleições deste ano estão tão acirradas que cada candidato tenta obter alguns votos extras sempre que pode", explicou.

Na realidade, segundo este especialista, Kamala Harris "arrisca pouco" com o seu eleitorado ao dizer que tem uma arma em casa para se defender.

