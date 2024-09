Flamengo fica no 0 a 0 com Peñarol, que avança às semifinais da Libertadores

Na partida de volta, no estádio Campeón del Siglo lotado, a força defensiva do Peñarol se impôs e conseguiu frear o ímpeto do time rubro-negro, que deixa a Libertadores mais cedo do que o previsto.

No jogo de ida, na semana passada, no Maracanã, a equipe aurinegra havia vencido por 1 a 0.

O Flamengo não conseguiu passar do empate em 0 a 0 com o Peñarol nesta quinta-feira (26), em Montevidéu, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores e com esse resultado o time uruguaio avançou às semifinais do torneio continental onde enfrentará outro carioca, o Botafogo.

Com os uruguaios Arrascaeta e Nicolás de la Cruz comandando o meio-campo, atacando alternadamente pelas duas pontas, através de Gérson e do equatoriano Gonzalo Plata, e com um Bruno Henrique muito ágil, o Flamengo teve claro domínio durante todo o primeiro tempo.

Muito mais do que havia feito no Rio. E o Peñarol ficou ainda mais recuado no Campeón del Siglo do que no Maracanã: no primeiro tempo não conseguiu em nenhum momento recuperar a bola e mantê-la em sua posse. E nem emendar qualquer jogada de ataque.

Era o Flamengo do técnico Tite quem tinha a obrigação de atacar. O time carioca assim o fez, mas encontrou novamente - como havia acontecido no jogo de ida - uma barreira na grande atuação do goleiro Washington Aguerre, mais seguro do que a defesa, que mostrava fragilidades ao ser atacada.