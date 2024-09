EUA oferece 20 milhões de dólares pela captura de um oficial iraniano

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (26) uma recompensa de até 20 milhões de dólares (109 milhões de reais) por informações que levem à detenção de um oficial da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do regime iraniano, acusado de planejar um assassinato.

O anúncio do Departamento de Estado ocorre após o ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, denunciar "grandes ameaças à sua vida" vindas do Irã.

Em agosto, os Estados Unidos informaram ter detido um complô de um paquistanês ligado a Teerã para assassinar um funcionário americano em vingança pela morte do general iraniano Qasem Soleimani. Ele foi assassinado em 3 de janeiro de 2020 em um ataque com drones no Iraque ordenado por Trump.