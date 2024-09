Reféns libertados de Gaza se mobilizam pelos que seguem em cativeiro

Siegel faz parte dos reféns libertados durante uma breve trégua de uma semana na guerra entre Israel e Hamas em novembro, e que desejam se reunir com seus entes queridos ainda cativos.

Passaram quase 10 meses desde que Aviva Siegel foi libertada de Gaza, mas seus pensamentos permanecem no território palestino, onde seu marido, Keith, segue sequestrado pelo Hamas.

Aviva e Keith foram sequestrados no kibutz Kfar Aza, perto da fronteira com Gaza, durante o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro. Foram duas das 251 pessoas sequestradas nesse dia pelos islamistas.

A trégua de uma semana em novembro permitiu que os milicianos libertassem 105 reféns sequestrados em troca de 240 palestinos presos em Israel.

Siegel foi uma das primeiras a contar sua história publicamente após voltar a Israel.