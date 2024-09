OCDE revisa para cima previsão de crescimento mundial a 3,2% em 2024

"O crescimento foi relativamente forte em muitos países do G20, especialmente nos Estados Unidos, Brasil, Índia, Indonésia e Reino Unido", escreve a organização com sede em Paris no seu relatório trimestral de perspectivas econômicas.

Do primeiro grupo, a OCDE aumentou o crescimento do Brasil em um ponto, para 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, e o do Reino Unido em 0,7 ponto (1,1%),comparados às últimas previsões em maio.

A Espanha, quarta maior economia da zona do euro e convidada permanente nas reuniões do G20, cresceu 2,8% (+1 ponto) este ano; à frente da Alemanha (0,1%, -0,1 ponto), França (1,1%, +0,4) e Itália (0,8%, +0,1), segundo a organização.

As previsões atualizadas não alteraram o crescimento para 2024 das principais economias – Estados Unidos (2,6%) e China (4,9%) –, mas revisaram para baixo a do México (1,4%, -0,8) e previram uma maior contração na Argentina, de -4% do PIB.