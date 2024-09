Milhares marcham a favor do governo da Bolívia após ultimato de Evo Morales

Uma grande marcha liderada por indígenas apoiou, nesta quarta-feira (25), o governo de Luis Arce, em resposta ao ultimato recebido do ex-presidente Evo Morales, que pediu mudanças no gabinete se Arce quisesse "continuar governando".

Antes aliados próximos, Morales e Arce disputam a liderança do partido no poder e a indicação presidencial para as eleições de 2025, em meio a uma crise econômica decorrente da escassez de dólares e combustíveis.

Após a marcha multitudinária de sete dias liderada por Morales contra seu ex-ministro, milhares de manifestantes de diversas organizações aliadas a Arce desceram da cidade de El Alto até a sede presidencial, no centro de La Paz.