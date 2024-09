Lula se reúne com presidente da Autoridade Palestina

"É a primeira vez que eles participam da Assembleia-Geral da ONU. Manifestei minha solidariedade pelo sofrimento de mulheres e crianças palestinas com a violência e a necessidade de um cessar-fogo imediato", escreveu Lula, em seu perfil em uma rede social.

Segundo assessores do presidente, o contato entre Lula e Abbas foi "rápido, mas caloroso" e ocorreu durante a reunião bilateral do brasileiro com o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo.