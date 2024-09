Hezbollah lança míssil contra Tel Aviv e Israel volta a bombardear o Líbano

"É a primeira vez que um míssil do Hezbollah alcança a área de Tel Aviv", afirmaram os militares, que poucas horas depois anunciaram "ataques de longo alcance no sul do Líbano e na região do Bekaa".

As sirenes de advertência foram acionadas durante a manhã na cidade israelense, que fica 100 quilômetros ao sul da fronteira libanesa, quando o Hezbollah disparou o míssil do tipo terra-terra, que foi interceptado, segundo o Exército.

O movimento islamista libanês afirmou que o alvo do seu míssil Qader era a sede do Mossad, o serviço de inteligência de Israel, considerado "responsável pelo assassinato dos líderes" do Hezbollah e pelas "explosões de pagers e walkie-talkies" da semana passada que deixaram dezenas de mortos.

A Força Aérea israelense bombardeou nesta quarta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, vilarejos do sul do Líbano e da região de Baalbeck, no leste, dois redutos do movimento islamista, que tem o apoio do Irã, grande inimigo de Israel. Segundo o Ministério da Saúde libanês, ao menos 10 pessoas morreram nos ataques israelenses das últimas horas.

Em Teerã, o guia supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, afirmou que as mortes recentes no Líbano de vários dirigentes do Hezbollah em ações militares israelenses não conseguirão deixar o movimento islamita "de joelhos".