Governo de Honduras fecha acordo com 'ocupantes de terra' para proteger florestas

O governo de Honduras anunciou nesta quarta-feira (25) que chegou a um acordo com os ocupantes de terras em áreas de reserva ambiental no leste do país para proteger florestas desmatadas pela pecuária e agricultura extensiva.

O governo da presidente de esquerda Xiomara Castro havia denunciado no domingo que os ocupantes das terras se organizaram para "boicotar e interromper o Plano Ambiental 'Zero desmatamento até 2030'", lançado em maio pelo Conselho Nacional de Defesa e Segurança (CNDS).

Nesta quarta-feira, no entanto, a secretária da Presidência, Sarahí Cerna, anunciou que as autoridades acordaram uma "trégua" de três meses com os moradores que ocupam zonas de reserva no Corredor Biológico Mesoamericano.