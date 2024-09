França propõe cessar-fogo de 21 dias no Líbano

França e Estados Unidos propuseram nesta quarta-feira (25) um cessar-fogo de 21 dias no Líbano, após dias de ataques letais de Israel contra o grupo islamita Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Logo após conversas na ONU entre o presidente americano, Joe Biden, e seu colega francês, Emmanuel Macron, Paris anunciou a proposta, em sessão de emergência do Conselho de Segurança.

"Estivemos trabalhando nos últimos dias com nosso parceiro americano em uma plataforma para um cessar-fogo de 21 dias que permita o desenrolar das negociações", disse em Nova York o chanceler francês, Jean-Noël Barrot. "Contamos com que ambas as partes a aceitem", acrescentou, referindo-se a Israel e ao Hezbollah.