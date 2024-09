EUA executam com injeção letal homem condenado por assassinar mulher em 1998

Um homem do Missouri, nos Estados Unidos, condenado por invadir a casa de uma mulher e esfaqueá-la repetidamente, foi executado na terça-feira, 24, apesar das objeções da família da vítima e do promotor, que queria que a pena de morte fosse mudada para prisão perpétua. Marcellus Williams, 55, foi condenado pelo assassinato de Lisha Gayle em 1998, quando ela foi esfaqueada durante a invasão de sua casa nos subúrbios de St. Louis. Williams foi executado apesar das questões que seus advogados levantaram sobre a seleção do júri em seu julgamento e o manuseio das evidências no caso. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sua petição de clemência se concentrou fortemente no fato de que os parentes de Gayle queriam que a pena de Williams fosse comutada para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. "A execução de Marcellus não é necessária."

Enquanto Williams aguardava a execução, ele parecia conversar com um conselheiro espiritual sentado ao seu lado. Williams movia os pés sob um lençol branco que estava puxado até seu pescoço e movia ligeiramente a cabeça enquanto seu conselheiro continuava a falar. Então, o peito de Williams se agitou cerca de meia dúzia de vezes, e ele não mostrou mais movimento. O filho de Williams e dois advogados assistiam de outra sala. Ninguém estava presente em nome da família da vítima. O Departamento de Correções divulgou uma breve declaração que Williams havia escrito com antecedência, dizendo: "Todo louvor a Alá em todas as situações!!!" 'Missouri linchou mais um homem negro inocente'

O governador republicano do Missouri, Mike Parson, disse que esperava que a execução trouxesse uma conclusão a um caso que "perdura há décadas, revitimando a família da Sra. Gayle repetidamente". "Nenhum jurado nem juiz jamais considerou a alegação de inocência de Williams como credível", afirmou Parson em um comunicado. A Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP) estava entre aqueles que instaram Parson a cancelar a execução. "Esta noite, o Missouri linchou mais um homem negro inocente", disse o presidente da NAACP, Derrick Johnson, em um comunicado. Parson e a Suprema Corte do Estado rejeitaram seus apelos em rápida sucessão na segunda-feira, e a Suprema Corte dos EUA recusou-se a intervir horas antes de ele ser executado.

No mês passado, os parentes de Gayle deram sua bênção a um acordo entre o escritório do promotor do condado de St. Louis e os advogados de Williams para comutar a pena para prisão perpétua. Mas, agindo com base em um apelo do escritório do procurador-geral do Missouri, Andrew Bailey, a Suprema Corte do Estado anulou o acordo. Williams estava entre os presos no corredor da morte em cinco Estados que estavam programados para ser executados em uma semana - um número incomumente alto que desafia um declínio de anos no uso e apoio à pena de morte nos EUA. O crime

Os promotores no julgamento de Williams disseram que ele invadiu sua casa em 11 de agosto de 1998, ouviu o chuveiro ligado e encontrou uma grande faca de açougueiro. Gayle foi esfaqueada 43 vezes quando desceu as escadas. Sua bolsa e o laptop de seu marido foram roubados. As autoridades disseram que Williams roubou uma jaqueta para esconder o sangue em sua camisa. Sua namorada perguntou por que ele usaria uma jaqueta em um dia quente. Ela disse que mais tarde viu a bolsa e o laptop em seu carro e que Williams vendeu o computador alguns dias depois.

Os promotores também citaram o depoimento de Henry Cole, que compartilhou uma cela com Williams em 1999, enquanto Williams estava preso por acusações não relacionadas. Cole disse aos promotores que Williams confessou o assassinato e forneceu detalhes sobre isso. Os advogados de Williams responderam que a namorada e Cole foram ambos condenados por crimes e queriam uma recompensa de US$ 10 mil. Eles afirmaram que impressões digitais, uma marca de sapato ensanguentada, cabelo e outras evidências na cena do crime não combinavam com as de Williams. Um investigador da cena do crime testemunhou que o assassino usava luvas. Questões sobre evidências de DNA também levaram o procurador do condado de St. Louis, Wesley Bell, a solicitar uma audiência contestando a culpa de Williams. Mas, dias antes da audiência de 21 de agosto, novos testes mostraram que o DNA na faca pertencia a membros do escritório do promotor que a manusearam sem luvas após os testes do laboratório de crimes original.