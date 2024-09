EUA anuncia US$ 424 milhões de ajuda humanitária adicional ao Sudão

A missão dos Estados Unidos nas Nações Unidas disse que essa ajuda inclui 175 milhões de dólares (957,7 milhões de reais), com os quais será comprado o excedente de produção de seus próprios agricultores para alimentar os sudaneses no país, onde um estudo apoiado pela ONU alertou para uma crise de fome em grande escala.

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (25), uma nova ajuda de US$ 424 milhões (R$ 2,3 bilhões) para a população deslocada do Sudão e afetada pela fome em uma reunião de alto nível nas Nações Unidas, em meio à guerra que atinge esse país africano.

A embaixadora fez um novo chamado para permitir a ajuda para El Fasher, cidade sitiada pelas Forças de Apoio Rápido à medida que os paramilitares buscam tomar o controle total do oeste da região de Darfur.

"Devemos obrigar as partes em conflito a aceitarem pausas humanitárias em El Fasher, Cartum e outras áreas altamente vulneráveis, eliminarem as barreiras ao acesso humanitário em todas as rotas, deporem as armas e se sentarem para negociar", disse Thomas-Greenfield.

No ano passado, o Sudão mergulhou em uma devastadora guerra entre o Exército regular e as Forças de Apoio Rápido (FAR).