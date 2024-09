Real Madrid resiste à reação do Alavés e vence (3-2) em casa pelo Espanhol

Com o primeiro golaço de Kylian Mbappé como atacante 'merengue', o Real Madrid abriu uma vantagem de 3 a 0, sofreu uma reação, mas venceu o Alavés (8º) por 3 a 2 nesta terça-feira (24), em jogo da sétima rodada da LaLiga. Lucas Vázquez abriu o placar logo no primeiro minuto da partida, Mbappé ampliou antes do intervalo (40') e Rodrygo marcou o terceiro no início do segundo tempo (48') dando a impressão que seria mais uma noite tranquila para o atual campeão europeu. Mas Carlos Benavídez (85') e Kike García (86') deram emoção e suspense à reta final. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Fizemos um grande jogo até os 80 minutos, mas em dois lapsos de concentração eles marcaram dois gols. Temos que procurar o lado bom do jogo, fizemos muitas coisas bem", resumiu Lucas Vázquez, capitão pela primeira vez no Santiago Bernabéu.

Com esta vitória, o Real Madrid (2º) chega aos 17 pontos, um atrás do líder Barcelona, que recebe o Getafe (19º) nesta quarta-feira. Ainda não havia passado o primeiro minuto quando Vinicius avançou pela esquerda e permitiu que Lucas Vázquez, substituto de Dani Carvajal na lateral direita e como capitão, aparecesse como atacante na área para abrir o placar. - Golaço de Mbappé -

Mbappé fez 2 a 0, o seu quinto gol em LaLiga, o mais espetacular desde que chegou a Espanha: tocou de calcanhar para Jude Bellingham, que devolveu para que o francês cuidasse do resto, dando um drible letal e um disparo certeiro. Até agora, apesar dos números, o craque francês havia multiplicado os chutes ansiosos, precipitados, sem o 'timing' dos grandes artilheiros. Mas Mbappé está cada vez mais afiado, preciso e à vontade com seus companheiros.

Jogou na frente, com Vinicius na esquerda e Rodrygo na direita, Bellingham atrás, num quarteto mágico que Carlo Ancelotti não quis fazer rodar, apesar da força do banco do ousado Endrick, que já acumula méritos para ser titular aos 18 anos. O Alavés havia sido inofensivo no Santiago Bernabéu até à reta final. Até o intervalo, parecia entregue, com o zagueiro marroquino Abdel Abqar pedindo a camisa a Mbappé antes de entrar no vestiário. Assim que começou o segundo tempo, Rodrygo, em busca do reconhecimento dos três companheiros de ataque, fez uma grande jogada individual pela direita que terminou com um chute quase sem ângulo em que a bola passou por debaixo das pernas do goleiro Antonio Sivera indo parar no fundo da rede.

- Quase empate - Endrick entrou em campo no lugar de Rodrygo, faltando meia hora para o fim e conseguir mais uma vez mostrar seu talento. No primeiro chute, após vencer uma disputa, ele acertou o travessão. Na reta final, o Alavés aproveitou a desconcentração do Real Madrid com as mudanças – Mbappé saiu com um desconforto muscular – para buscar uma reação.

Abde Rebbach acertou a trave (78') e depois vieram os dois gols: o uruguaio Carlos Benavídez, com um chute certeiro, e Kike García, que dominou a bola com categoria e mandou para a rede quase sem ângulo. Mais cedo o Sevilla (12º) de García Pimienta se afastou da zona de rebaixamento ao vencer o Valladolid (18º) por 2 a 1. No estádio Sánchez Pizjuán, David Torres colocou os sevillanos na frente com um gol contra quase no intervalo (45'). Kike Pérez respondeu empatando para os 'blanquivioletas' (56'), mas o atacante nigeriano Chidera Ejuke (84') deu ao Sevilla a segunda vitória no campeonato.