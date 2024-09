ONU ASSEMBLEIA GERAL: Líderes mundiais se reúnem na ONU em meio a temores de conflito no Oriente Médio

Israel ataca alvos do Hezbollah no Líbano após bombardeios que mataram mais de 500

Israel voltou a bombardear alvos do Hezbollah no Líbano na madrugada desta terça-feira (24), um dia após os ataques intensos que deixaram mais de 500 mortos e aumentaram os temores de um conflito regional, quase um ano após o início da guerra em Gaza.

O intenso fogo cruzado dos últimos dias entre Israel e o Hezbollah, na fronteira com o Líbano, aponta para uma possível guerra total com muitas incógnitas, como as expectativas de cada parte e se haverá ou não uma invasão israelense.

Uma guerra total é inevitável? A visão de Israel e do Líbano

Quase um ano depois dos massacres do Hamas de 7 de outubro, os israelenses se mantêm unidos por esse trauma, embora a gestão da guerra e a libertação dos reféns cativos em Gaza divida o país.

FAIXA DE GAZA:

Reconstrução de Gaza, um objetivo difícil mas sonhado pelos moradores

Diante da destruição sem igual da guerra mais mortal da história de Gaza, é difícil imaginar uma perspectiva de recuperação, um sentimento que Mohammed Abu Sharia conhece muito bem.

PARIS:

Gaza: quase 60% dos prédios danificados ou destruídos

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas há quase um ano, a ofensiva israelense causou, além de um grande número de mortos e uma grave crise humanitária, um nível de destruição "sem precedentes" no mundo nos últimos anos.

CAIRO:

Após um ano de guerra contra Israel em Gaza, Hamas está debilitado, mas não destruído

Após quase um ano de guerra na Faixa de Gaza, o movimento islamista Hamas, que governa este pequeno território palestino, está debilitado após a morte de vários de seus líderes e milhares de combatentes.

=== ONU ASSEMBLEIA GERAL ===

NAÇÔES UNIDAS:

Líderes mundiais se reúnem na ONU em meio a temores de conflito no Oriente Médio

A Assembleia Geral da ONU começa nesta terça-feira (24) em Nova York ofuscada pelo temor de uma guerra regional no Oriente Médio, que estará no centro dos trabalhos do evento diplomático mundial.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

INDIANA:

Trump critica votação antecipada nos Estados Unidos

O candidato republicano Donald Trump chamou a votação antecipada nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos de "coisa estúpida", mas estimulou os eleitores no disputado estado da Pensilvânia a votar o mais rápido possível e prometeu acabar com uma "invasão" migratória.

-- EUROPA

VATICANO:

Escândalos de pedofilia no centro da visita do papa à Bélgica

O papa Francisco, que voltou recentemente da viagem mais longa de seu pontificado no sudeste asiático e Oceania, iniciará, na quinta-feira (26), uma visita de quatro dias a Luxemburgo e Bélgica dedicada em parte ao escândalo de pedofilia dentro da Igreja.

MADRI:

Luta contra a desinformação, uma prioridade para o premiê espanhol

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, prioriza o combate à desinformação com um plano de "regeneração democrática" de alcance ainda incerto, que depende em grande parte da transposição das normas europeias e que tem gerado duras críticas por parte da oposição.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

China corta juros e e reduz taxas de reserva dos bancos para estimular a economia

O Banco Central da China anunciou nesta terça-feira (24) novas medidas para estimular a economia, incluindo uma redução nos depósitos líquidos que os bancos devem manter como reservas e um corte na taxa de juros de referência.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SAN SEBASTIAN:

San Sebastián certifica seu amor por Johnny Depp

Aplaudido por seus seguidores, Johnny Depp aterrissou no Festival de San Sebastián, onde, nesta terça-feira (24), apresenta seu segundo longa-metragem como diretor, continuando com seu retorno ao mundo do cinema após ganhar um julgamento por difamação contra sua ex-mulher Amber Heard.

TUNBRIDGE:

Copa do Mundo de Subbuteo toma conta de cidade inglesa

Irritado, Rudi Peterschinigg derruba seu goleiro de plástico no chão. Seu dedo tremeu e este veterano jogador de futebol de mesa sofreu o gol que condena seu país à prorrogação, em uma das quartas de final da Copa do Mundo de Subbuteo.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento da Copa Libertadores da América

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

