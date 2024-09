Papa expressa disposição a oferecer asilo para Aung San Suu Kyi

O papa Francisco pediu a libertação da ex-governante birmanesa destituída Aung San Suu Kyi e propôs abrigá-la no território do Vaticano, durante conversas com jesuítas na Ásia, divulgada nesta terça-feira por um jornal italiano.

"Pedi a libertação de Aung San Suu Kyi e recebi seu filho em Roma. Propus ao Vaticano acolhê-la em nosso território", declarou o pontífice argentino, segundo palavras extraídas de conversas com jesuítas em sua recente viagem ao sudeste da Ásia e Oceania no início de setembro.

O jornal italiano Il Corriere della Sera publicou nesta terça-feira um trecho das conversas, privadas, que o pontífice teve na Indonésia, Timor Leste e Singapura, em um artigo do padre Antonio Spadaro, um jesuíta italiano próximo a Francisco que estava presente nos encontros.