Na ONU, Biden reitera apoio à Ucrânia e defende fim da guerra na Faixa de Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira, 24, que o país não irá decepcionar no apoio que dá para a Ucrânia, em seu último discurso como presidente americano na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

O democrata reconheceu as dificuldades nas guerras da Ucrânia e em Gaza, mas disse olhar para o mundo "com esperança". Segundo ele, todas as nações devem se unir contra a violência e guerras globais. "É hora de trazer os reféns para casa e acabar com a guerra em Gaza", reforçou Biden ao também defender a criação de um Estado da Palestina. "Os palestinos devem viver em paz, em um Estado próprio".