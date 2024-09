Lula recebe prêmio em Nova York por políticas de combate à fome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na segunda-feira (23) em Nova York o prêmio concedido pela Fundação Bill e Melinda Gates pelas suas políticas de combate à fome e à pobreza no Brasil, no âmbito da iniciativa Goalkeepers.

"A obsessão que eu tenho para tentar cuidar de combater a fome no mundo é exatamente pela minha origem. Eu nasci num estado muito pobre do Nordeste e, com sete anos de idade, a minha mãe teve que se retirar do Nordeste para São Paulo, com oito filhos menores, na perspectiva de fazer os filhos sobreviverem", afirmou o presidente do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lula considerou "inadmissível que, no século XXI com alta tecnologia", crianças durmam sem jantar e "acordem sem ter um pão com manteiga para tomar o café da manhã. Ele acrescentou que acabar com a fome é "responsabilidade" dos governantes do mundo.