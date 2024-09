G7 apoia criação de Estado Palestino e condena guerras na Ucrânia e Oriente Médio

O G7 expressou preocupação sobre as tensões crescentes no Oriente Médio e pediu a criação de um Estado Palestino para restaurar a paz na região. Em comunicado, os integrantes do grupo condenaram os ataques do Hamas no ano passado, que deram início ao conflito regional.

Além disso, o G7 reiterou sua posição de que não tolerará a produção ou aquisição de armas nucleares pelo Irã, e salientou que a negociação de explosivos entre Rússia e Irã não pode continuar acontecendo. A mesma posição foi tomada quanto à produção nuclear na Coreia do Norte. Segundo o grupo, o Irã será responsabilizado por apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia.

Os membros do G7 reafirmaram que, na região do Indo-Pacífico, manter a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan é indispensável para a segurança e prosperidade internacionais. Neste contexto, os integrantes apoiaram a participação de Taiwan em organizações internacionais como um membro onde a condição de Estado não é um pré-requisito e como um observador ou convidado onde ser um Estado é obrigatório.