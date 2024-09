Brasil já pagou neste ano R$ 1,3 bi em compromissos com organismos internacionais, diz governo

Os ministérios do Planejamento e Orçamento e das Relações Exteriores informaram nesta terça-feira, 24, que no ano até o momento já foram realizados pagamentos no valor R$ 1,3 bilhão relativos aos compromissos do Brasil com organismos internacionais. Em nota, as pastas destacaram as quitações das contribuições ao orçamento da Organização das Nações Unidas (ONU) no montante de R$ 448,8 milhões (USD 86,7 milhões).

Além de saldar, em maio, as contribuições ao orçamento regular, o Brasil pagou todas as faturas, emitidas até o momento, relativas a missões de paz e fez seu aporte anual ao Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Penais (IRMCT).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Com os pagamentos, o Brasil passa a integrar grupo seleto de países que estão plenamente em dia com suas obrigações financeiras na ONU, em um momento em que a organização enfrenta dificuldades de liquidez", afirmaram as pastas, observando ainda que a quitação dos compromissos "reflete o sólido apoio" do País aos mandatos da ONU e ao multilateralismo. "E decorre de esforço iniciado em 2023, quando, apenas no que se refere a missões de paz, foi pago mais de R$ 1,1 bilhão, em função de passivo acumulado desde anos anteriores".