Ataque a tiros mata 4 e fere outros 18 no Alabama

Tiroteio ocorreu em área de bares e clubes noturnos da cidade de Birmingham, nos EUA. Paradeiro e motivo dos atiradores são desconhecidos.Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas após um tiroteio na noite de sábado na cidade de Birmingham, no Alabama, EUA. As autoridades tentam descobrir o paradeiro dos autores e encontrar o motivo do crime. "Ninguém foi preso. Acreditamos que diferentes atiradores dispararam tiros contra um grupo de pessoas. Nossos policiais estão trabalhando para confirmar se eles se aproximaram das vítimas a pé ou em um veículo, e é por isso que precisamos da ajuda do público", disse Truman Fitzgerald, membro do Departamento de Polícia de Birmingham, em uma coletiva de imprensa neste domingo (22/09). Os policiais encontraram os corpos de dois homens e uma mulher no local e um terceiro homem morreu mais tarde no hospital devido a ferimentos a bala, informou a políciao O tiroteio ocorreu por volta das 23h na área de Five Points South, conhecida na cidade por sua vida noturna agitada. Além disso, pelo menos quatro pessoas estão gravemente feridas e suas vidas correm perigo, de acordo com as autoridades. "Tiroteio não foi aleatório" O departamento de polícia local acredita que o tiroteio "não foi aleatório e resultou de um incidente isolado em que várias vítimas foram pegas no fogo cruzado", mas ainda estão tentando determinar o motivo e os alvos específicos dos criminosos, que agiram em campo aberto. Fotos e vídeos publicados nas mídias sociais após o tiroteio mostraram pelo menos dois indivíduos aparentemente feridos no chão do lado de fora, assim como os gritos desesperados de algumas pessoas enquanto esperavam por médicos. "Tenha certeza de que faremos tudo o que pudermos para garantir que descobriremos, identificaremos e caçaremos o responsável por se aproveitar de nosso povo", disse Fitzgerald em uma tentativa de tranquilizar o público após o tiroteio, o segundo neste ano na cidade de 250 mil habitantes. Ele também pediu às empresas com câmeras de segurança na área que verifiquem suas imagens e forneçam qualquer conteúdo relevante aos investigadores. Houve mais de 400 tiroteios em massa nos Estados Unidos até agora este ano, de acordo com o Gun Violence Archive, que define um tiroteio em massa como um incidente em que quatro ou mais pessoas são feridas ou mortas. md (EFE, AFP)