Wall Street fecha em alta com recorde do Dow Jones e S&P 500

O S&P 500 teve o melhor desempenho do dia, graças à compra de ações a preços baixos de empresas que foram menos procuradas nos últimos dias.

Essa dinâmica de redução das taxas de juros de referência é "positiva para as ações", destaca o analista.

No entanto, os ganhos foram modestos. "Não há muita convicção", apontaram os analistas da Briefing.com.

Haeling afirma que os investidores estão convencidos, após a decisão de política monetária da semana passada, de que "o Fed pode acelerar o ritmo se o mercado de trabalho enfraquecer".

Entre os destaques do dia, as ações da Boeing subiram 1,96% no fechamento, depois que a fabricante fez uma proposta "final" de aumento salarial para seus funcionários em greve desde 13 de setembro, numa tentativa de encerrar o protesto.