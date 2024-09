Trinta corpos encontrados em embarcação à deriva na costa do Senegal

A Marinha do Senegal encontrou uma embarcação à deriva no domingo, a algumas dezenas de quilômetros da costa de Dacar, com pelo menos 30 "corpos sem vida" a bordo, informou o Exército em um comunicado.

"Neste momento foram contabilizados 30 corpos" e foi aberta uma investigação para apurar a origem da embarcação e o saldo total da tragédia, explicou o Exército em um comunicado divulgado nas redes sociais.

Inúmeras embarcações precárias de migrantes deixam o Senegal em direção às costas europeias.