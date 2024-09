Social-democratas conseguem frear ultradireita alemã em Brandemburgo

Partido Social-Democrata do chanceler Scholz fica levemente à frente dos ultradireitistas da AfD em eleição estadual no Leste alemão. Ainda assim, partidos populistas abocanharam mais de 40% do eleitorado local.Castigado por uma onda de maus resultados eleitorais, o Partido Social-Democrata (SPD) da Alemanha, a sigla do chanceler federal Olaf Scholz, obteve algum alívio neste domingo (22/09) ao terminar na liderança na eleição estadual de Brandemburgo, no Leste alemão. Numa reviravolta eleitoral, o SPD ficou na primeira posição na disputa, com 30,9% dos votos, levemente à frente da ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), que terminou com 29,2%. Com a contagem finalizada, o SPD não apenas se mostrou capaz de barrar uma vitória da ultradireita – que permaneceu à frente nas pesquisas durante toda a campanha –, mas também garantiu a manutenção da sua liderança em Brandemburgo, estado que é um bastião do partido há mais de três décadas. Nos últimos dias, o SPD conseguiu reverter sua desvantagem em relação à AfD graças a uma campanha personalista que focou no atual governador, o social-democrata Dietmar Woidke, cuja aprovação entre os eleitores contrasta com a impopularidade nacional da administração do chanceler Scholz. Em relação ao último pleito, em 2019, o SPD até mesmo conseguiu crescer 4,7 pontos percentuais. A eleição era vista como um termômetro para a situação do SPD como um todo. Uma potencial derrota provavelmente seria colocada na conta do impopular chanceler federal – reprovado por 67% dos alemães – e teria adicionado ainda mais pressão sobre a fragilizada tríplice coalizão do governo federal, formada pelo SPD, Verdes e o Partido Liberal Democrático (FDP, na sigla em alemão). Vários membros do SPD não escondiam que pretendiam usar um potencial mau resultado em Brandemburgo e uma vitória da AfD para fortalecer a ideia de que os social-democratas precisam adotar um caminho "Kamala no lugar de Biden" nas eleições federais de 2025 e substituir Scholz por outra figura. Ainda assim, a vitória deve ser creditada ao popular governador Woidke, que ao longo da campanha evitou exibir o apoio de Scholz, apesar de o atual chanceler ter sua residência e seja deputado pelo distrito de Potsdam, que fica em Brandemburgo. Dessa forma, o resultado ainda deve reforçar o argumento de que a SPD só se mostra competitivo quando se afasta do impopular governo federal. "O partido da chanceler venceu, o chanceler perdeu", sentenciou uma análise da revista Der Spiegel. Após a divulgação das primeiras projeções, o secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, celebrou de maneira cautelosa o resultado em entrevista à emissora ZDF, apontando que os problemas do partido ainda persistem, mas que pelo menos eles não aumentaram. Kühnert, por outro lado, evitou responder sobre se o resultado terá impacto na manutenção de Scholz como candidato ano que vem. As atenções da campanha também estavam voltadas para o desempenho combinado das populistas da AfD e da Aliança Sahra Wagenknecht – Razão e Justiça (BSW), um partido de esquerda com viés socialmente conservador criado em janeiro e que leva o nome da sua fundadora. No final, as duas siglas somaram 42,7% dos votos, o que deve mudar a paisagem política local. O pleito ocorreu três semanas depois de as duas siglas conseguirem quase 50% dos votos na Turíngia e 42% na vizinha Saxônia, dois estados que, assim como Brandemburgo, também ficam no Leste alemão. Na Turíngia, a AfD conquistou 32,8% dos votos, e o resultado marcou a primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial que um partido de ultradireita terminou um pleito estadual alemão em primeiro lugar. A sigla esperava obter sua segunda vitória justamente em Brandemburgo e usar o resultado para se fortalecer para a eleição federal de 2025. Ainda em Brandemburgo, os primeiros resultados mostraram um declínio significativo dos verdes e do partido oposicionista A Esquerda, sendo que este último foi aparentemente canibalizado pela ascensão da BSW. As duas siglas ficaram abaixo da cláusula de barreira de 5% e arriscam ficar sem bancada local. Já a União Democrata-Cristã (CDU, o partido da ex-chanceler Angela Merkel), também sofreu um declínio, obtendo 12,1% – 3,5 pontos percentuais a menos do que em 2019 e o pior resultado histórico da sigla no estado. O comparecimento eleitoral foi alto. De acordo com as autoridades eleitorais, 72,9% dos eleitores do estado votaram, uma porcentagem significativamente maior do que em 2019, de 61,3%. Raio-X de Brandemburgo Com pouco menos de 2,6 milhões de habitantes, Brandemburgo fica no território que compunha a antiga Alemanha Oriental comunista. Mais de 30 anos após a reunificação do país, essa região ainda apresenta padrões de votação distintos do restante da Alemanha, e nos últimos anos tem sido o principal reduto da ultradireita do país. Apesar de ser uma eleição local, a campanha em Brandemburgo abordou temas nacionais como política de imigração e a continuidade do auxílio alemão à Ucrânia, que são vistos de forma mais crítica por parte da população do Leste, onde há proporcionalmente menos estrangeiros e, segundo pesquisas, uma maior prevalência de opiniões favoráveis à Rússia. Pouco menos de 12% da população de Brandemburgo têm raízes imigrantes, em comparação com a média nacional de quase 30%. Mas Brandemburgo também apresenta diferenças em relação a outros estados do Leste. Embora tenha se deparado com problemas similares a de outros após a reunificação, Brandemburgo não sofreu o mesmo êxodo populacional como outros estados da região. Brandemburgo ainda viu o renascimento de cidades, como a capital estadual, Potsdam, que se tornou um concorrido subúrbio para a classe média berlinense. Nos últimos anos, a economia estadual foi reforçada com a abertura do Aeroporto de Berlim-Brandemburgo e a inauguração de uma fábrica da Tesla, que rapidamente se tornou a maior empregadora privada do estado. Popularidade de governador leva partido de Scholz a resistir Brandemburgo é considerado um bastião do SPD. O partido lidera o governo estadual há 34 anos, desde a reunificação da Alemanha em 1990. De acordo com os primeiros prognósticos, o SPD deve conquistar 30,9% dos votos, acima do registrado no pleito de 2019, quando o partido conquistou 26,2%. Boa parte desse bom desempenho deve ser creditada ao desempenho do atual governador, o social-democrata Dietmar Woidke, de 61 anos, que está no cargo desde 2013. Durante sua campanha, Woidke, manteve distância do impopular Scholz e também procurou se diferenciar do governo federal se mostrando crítico à política migratória dos últimos anos, defendendo mais rigor contra a entrada de migrantes irregulares. Em Brandemburgo, pesquisas mostraram que a política migratória aparecia no topo das preocupações dos eleitores durante a campanha. Outra pesquisa mostrou que 55% dos eleitores de Brandemburgo afirmaram que gostariam que Woidke permanecesse à frente do governo - um percentual mais alto do que o dos votos recebidos pelo SPD. Woidke decidiu usar isso para pressionar parte do eleitorado, fazendo uma aposta arriscada ao afirmar durante a campanha que não pretendia continuar à frente do governo se o SPD ficasse em segundo lugar. A tática parece ter tido efeito, já que o SPD local conseguiu reverter a desvantagem em relação à AfD na reta final da campanha. A vitória do SPD em Brandemburgo também contrasta com os maus resultados do partido nos pleitos da Turíngia e Saxônia três semanas atrás, nos quais os social-democratas amargaram a quinta e quarta posições respectivamente. AfD cresce, mas deixa escapar primeiro lugar Fundada em 2013, inicialmente como uma sigla eurocética de tendência liberal, a AfD rapidamente passou a pender para a ultradireita, especialmente após a crise dos refugiados de 2015-2016. Com posições radicalmente anti-imigração, membros que se destacam por falas incendiárias ou racistas, a legenda é rotineiramente acusada de abrigar neonazistas. A AfD é especialmente forte no Leste. Em Brandemburgo, o partido elegeu seus primeiros deputados estaduais ainda em 2014 e em 2019 conquistou 23,5% dos votos. Neste domingo, o partido registrou crescimento mais uma vez entre o eleitorado, conquistando 29,2%, segundo as primeiras projeções, mas deixou escapar o primeiro lugar entre todos os partidos na disputa, em contraste com o diretório da AfD na Turíngia. O colíder do diretório nacional da AfD, Tino Chrupalla, lamentou que o partido não tenha conseguido terminar a disputa em Brandemburgo em primeiro lugar, mas celebrou o crescimento. "Obtivemos um apoio significativo e, acima de tudo, tivemos grandes ganhos entre os eleitores jovens”, disse ele. Uma pesquisa mostrou que a AfD conquistou 32% do eleitorado entre 16 e 24 anos, maior percentual entre todas as siglas. O diretório da AfD em Brandemburgo foi liderado durante a campanha por Hans-Christoph Berndt, um dentista de 68 anos. Antes de entrar para a AfD em 2018, ele foi cofundador de uma associação chamada Zukunft Heimat (Pátria Futura), que organiza protestos contra refugiados e que é vigiada como extremista por autoridades policiais, que apontaram a influência de neonazistas no grupo. Na campanha de 2024, Berndt e o diretório brandemburguês da AfD defenderam o fim da instalação de novas turbinas eólicas e a exclusão de refugiados de eventos públicos, além de fazer promessas que fogem da alçada dos governos estaduais, como retirar as sanções econômicas impostas pela Alemanha contra a Rússia. Novo partido populista de esquerda forma sua terceira bancada estadual O pleito de Brandemburgo também marcou o terceiro teste da BSW em eleições estaduais alemãs. Fundada em janeiro pela deputada federal Sahra Wagenknecht, uma das figuras mais controversas da esquerda alemã, a legenda se apresentou para o eleitorado com uma agenda bastante heterodoxa: esquerdista em assuntos econômicos, porém mais próxima da ultradireita em questões como imigração e diversidade. Antes de lançar a BSW, Wagenknecht era uma figura proeminente da legenda A Esquerda, formado em 2007 em parte por remanescentes do antigo partido comunista da Alemanha Oriental. No entanto, Wagenknecht vivia às turras com seus antigos correligionários por causa da sua oposição à imigração ilegal e ao "identitarismo". Ao lançar sua legenda, Wagenknecht não escondeu seu desejo de tentar atrair eleitores da classe trabalhadora que debandaram para a AfD nos últimos anos. Em Brandemburgo, o candidato oficial da BSW ao cargo de governador foi o juiz trabalhista e ex-social-democrata Robert Crumbach, de 61 anos, um desconhecido. Nos cartazes eleitorais da legenda no estado, Sahra Wagenknecht foi a grande estrela da BSW, que conduziu uma campanha recheada de críticas ao apoio do governo alemão à Ucrânia. A BSW obteve em sua estreia em Brandemburgo 13,5% dos votos, ficando à frente de siglas tradicionais, como a União Democrata-Cristã (CDU, o partido da ex-chanceler Angela Merkel) e os Verdes. No início de setembro, nos pleitos estaduais da Saxônia e Turíngia, a BSW já havia conquistando 11,8% e 15,8% respectivamente, indicando que havia mesmo um filão de eleitores interessados no tipo de "mistura" que Wagenknecht vem oferecendo. Verdes, liberais e Esquerda agonizam em Brandemburgo Se os social-democratas de Brandemburgo ainda demonstraram força, o mesmo não pode ser dito sobre os verdes e liberais, que compõem a tríplice coalizão partidária federal que governa a Alemanha. Os resultados mostraram que os verdes amargaram 4,1% dos votos no estado – 6,6 pontos a menos do que em 2019. Com esse desempenho, o partido ficou abaixo da cláusula de barreira de 5% e deve ficar sem deputados no Parlamento estadual. Os liberais de Brandemburgo, por sua vez, não conseguem superar a cláusula de barreira desde 2014. Agoram eles receberam ínfimos 0,8% dos votos. Os percentuais devem se somar aos maus resultados que as duas siglas registraram na Saxônia e na Turíngia. Já o partido A Esquerda, que vem sangrando com a saída de Wagenknecht, aparece à beira da extinção em Brandemburgo, com 3% dos votos – bem abaixo dos 10,7% conquistados no último pleito estadual, em 2019. Mudanças na coalizão de governo? Na Alemanha, o sistema para a formação de governos estaduais também é parlamentarista. O partido que obtém mais da metade dos assentos no parlamento local conquista o posto de governador do estado. Mas, como nem sempre um partido sozinho conquista tantos assentos, muitas vezes é preciso que as legendas mais votadas costurem coalizões com outras siglas para garantir governabilidade. Mesmo que a AfD terminasse a eleição em primeiro lugar, era considerado certo que a sigla não teria condições de liderar o governo de Brandemburgo, já que todos os outros partidos haviam excluído a possibilidade de formar alianças com os ultradireitistas. Analistas apontam que o cenário se desenha para que o SPD continue à frente do governo. No momento, Woidke lidera uma tríplice coalizão formada pelo SPD, a CDU e os Verdes, que contam com 50 das 88 cadeiras no Parlamento de Brandemburgo. No entanto, tanto a CDU quanto os Verdes perderam votos em relação ao pleito de 2019, o que deve levar a rearranjos na coalizão. O encolhimento dos verdes, que devem perder toda a sua bancada de dez deputados, será o principal fator que deve levar a rearranjos na coalizão. Nesse cenário, a BSW de Wagenknecht aparece como o partido mais propenso a assumir o lugar. Se isso for confirmado, Wagenknecht reforçará sua posição de "fazedora de reis" em nível estadual. Na Saxônia e na Turíngia, o partido da populista de esquerda já está em negociações com outras siglas para integrar coalizões que visam isolar a ultradireitista AfD. Autor: Jean-Philip Struck