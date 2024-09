Peñarol adverte que aplicará sanções a quem fizer gestos racistas em jogo contra o Flamengo

No jogo de ida, na semana passada, os uruguaios venceram os brasileiros por 1 a 0, no Maracanã.

O time uruguaio recebe a equipe carioca na quinta-feira, dia 26, pelo jogo de volta das quartas de final do principal torneio de clubes do futebol sul-americano, marcado para o Estádio Campeón del Siglo, nos arredores da capital uruguaia.

"Qualquer pessoa identificada no Campeón del Siglo que fizer algum gesto racista direcionado a torcedores ou atletas do time adversário será imediatamente expulsa de todos os registros sociais do clube e será enviada definitivamente para a lista negra para que não possa comparecer novamente a um evento esportivo", segundo comunicado divulgado pelo clube aurinego em suas redes sociais.

"No Peñarol acreditamos no futebol como fator de convivência baseado no respeito e na integração. Depende de todos para que isso aconteça. #VAMOSCARBONERO", acrescenta o texto.

A Conmebol, organizadora dos torneios regionais Copa Libertadores, Sul-Americana e Copa América, endureceu em 2022 as sanções aplicadas a clubes ou federações quando seus torcedores realizam manifestações racistas durante suas competições.