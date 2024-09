Nadal e Alcaraz vão liderar a Espanha na 'Final 8' da Copa Davis

O astro do tênis Rafael Nadal, juntamente com o número três do mundo Carlos Alcaraz, vão liderar a Espanha na 'Final 8' da Copa Davis, anunciou nesta segunda-feira (23) a equipe capitaneada por David Ferrer, a propósito de uma fase final que será realizada entre 19 e 24 de novembro em Málaga.

Roberto Bautista, Pablo Carreño e Marcel Granollers, especialista em duplas, completam o poderoso quinteto que buscará reconquistar o título, vencido pela Espanha seis vezes: 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 e 2019.

Anfitriã da 'Final 8', a Espanha enfrenta a Holanda valendo uma vaga nas semifinais. Seu adversário sairá do duelo entre Canadá e Alemanha.