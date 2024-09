Israel ordena evacuação de imóveis usados pelo Hezbollah para guardar armas

As forças de Israel ordenaram nesta segunda-feira, 23, a evacuação de casas e edifícios utilizados pelo Hezbollah para o armazenamento de armas, ao mesmo tempo em que bombardeou dezenas de alvos no sul do Líbano.

A ofensiva é uma resposta aos mais de 100 foguetes disparados contra o norte do território de Israel no domingo, 22, pelo Hezbollah.

Na sexta-feira, 20, um ataque aéreo de Israel contra um subúrbio de Beirute matou 45 pessoas - entre elas, um líder do Hezbollah. Fonte: Associated Press.