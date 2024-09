FBI afirma que crimes violentos diminuíram nos EUA

O ex-presidente e candidato presidencial republicano Donald Trump denuncia, sem provas, nos seus comícios, uma "onda de crimes" no país pela qual culpa os imigrantes e questiona as estatísticas do Federal Bureau of Investigation (FBI).

Durante a apresentação do relatório, um funcionário do FBI disse nesta segunda-feira que o órgão segue a mesma metodologia "há décadas".

Ele especificou que as estatísticas de 2023 abrangem mais de 94% da população dos Estados Unidos.