EUA vão enviar mais tropas para o Oriente Médio após aumento de tensão entre Israel e Hezbollah

Os EUA estão enviando tropas adicionais para o Oriente Médio em resposta a um forte aumento na violência entre Israel e as forças do Hezbollah no Líbano, o que aumentou o risco de uma guerra regional maior, disse o Pentágono nesta segunda-feira, 23.

O secretário de imprensa do Pentágono, General Pat Ryder, não forneceu detalhes sobre quantas forças adicionais ou o que elas seriam encarregadas de fazer. Os EUA atualmente têm cerca de 40mil tropas na região.

"À luz do aumento da tensão no Oriente Médio e por excesso de cautela, estamos enviando um pequeno número de militares americanos adicionais para aumentar nossas forças que já estão na região. Mas, por razões de segurança operacional, não vou comentar ou fornecer detalhes", disse.