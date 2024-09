Desmatamento na Amazônia destruiu área equivalente ao território colombiano em 40 anos

Os especialistas da rede constataram que a região amazônica está passando por uma "transformação acelerada" e alertaram para um "aumento alarmante" no uso do solo para mineração (1.063%), agricultura (598%) e pecuária (297%).

"Muitos ecossistemas desapareceram para dar lugar a enormes extensões de pastagens, terras agrícolas de soja, palma de óleo e outras monoculturas, ou se transformaram em grandes crateras d'água para a extração de ouro", afirma o relatório da Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG).

"Com a perda da floresta, estamos emitindo carbono na atmosfera, alterando todo um ecossistema e a regulação climática e do ciclo hidrológico, o que afeta as temperaturas" e acelera o aquecimento global, explica à AFP Sandra Ríos Cáceres, do Instituto do Bem Comum do Peru, que participou do estudo.