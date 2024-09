Chefe do Telegram anuncia que plataforma eliminou mais 'conteúdo problemático'

O fundador e diretor-executivo do Telegram, Pavel Durov, afirmou, nesta segunda-feira (23), que a plataforma removeu mais "conteúdo problemático", semanas depois de ter sido detido na França por supostamente não ter agido contra criminosos que utilizam o aplicativo de mensagens.

Há "pessoas" que "abusaram" do motor de busca do Telegram, "violando nossas regras de uso para vender bens ilegais", escreveu Durov em seu canal na plataforma, que conta com 13 milhões de seguidores.

"Nas últimas semanas", utilizando ferramentas de Inteligência Artificial, os funcionários do Telegram se certificaram de que "todo o conteúdo problemático foi identificado pelo motor de busca e já não é mais acessível", indicou.